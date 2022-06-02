Тюменцы смогут претендовать на льготы при большем доходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюменской области смогут претендовать на социальную поддержку при большем доходе, чем раньше. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Изменения стали возможны после повышения величины прожиточного минимума.

«В связи с изменением величины прожиточного минимума увеличен размер среднедушевого дохода для предоставления мер социальной поддержки», — рассказали в ведомстве. Так, семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 30 344 рубля (ранее — 27586 рублей), положена:

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (до достижения ребенком возраста 3-х лет);

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2020;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденных до 31.12.2019 года.

Семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 15 172 рубля (ранее — 13 793 рубля) полагается:

Возмещение расходов на плату за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для многодетных семей;

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям в размере 30% от установленных нормативов;

Пособие на ребенка, в том числе доплата на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания;

Бесплатный проезд городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и междугороднего (внутрирайонного) сообщения или выплата денежной компенсации учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей;

Обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям беременных женщин, кормящих матерей, в также детей в возрасте до трех лет;

Государственное социальное пособие;

Государственная социальная помощь на условиях социального контракта;

Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими в целях получения государственной социальной помощи и (или) мер социальной поддержки: бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемым по рецептам врачей, для детей в возрасте до 3 лет, в отношении многодетных семей — до 6 лет; частичная оплата питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах; обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Тюменской области, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), находящихся в трудной жизненной ситуации; получение бесплатной юридической помощи.

Семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий 13 919 рублей могут получить ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Ранее размер дохода составлял 12 654 рубля.

Ранее агентство писало, что прожиточный минимум в Тюменской области увеличили до 13 919 рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Моором.