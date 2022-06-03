Курганская ГИБДД сообщила о новом ограничении на опасной трассе. Фото

04 июня 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

В ГИБДД Кургана рассказали об ограничении на загородной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На аварийно-опасном участке трассы «Курган — Звериноголовское» появился знак ограничения скорости. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «С 03 июня текущего года на автомобильной дороге Курган — Звериноголовское, на участке с 10 км по 12 км, внесен ряд изменений в организацию дорожного движения, а именно введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 70 км/ч», — сообщает пресс-служба. Знак установили на автодороге после поворота на курганский микрорайон Тополя. Также в инспекции напомнили, что на данном участке действует запрет на обгон транспорта. Нарушающих ПДД автомобили фотографирует комплекс видеофиксации. Ограничительная мера призвана сократить количество аварий на опасном участке автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что в этом месте 16 апреля в аварии погибли четыре человека. Позже стало известно, что ДТП спровоцировал превысивший скорость водитель джипа. Ограничение скорости 70 км/час на отрезке дороги Курган — Звериноголовское фото ОГИБДД по г. Кургану Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На аварийно-опасном участке трассы «Курган — Звериноголовское» появился знак ограничения скорости. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД. «С 03 июня текущего года на автомобильной дороге Курган — Звериноголовское, на участке с 10 км по 12 км, внесен ряд изменений в организацию дорожного движения, а именно введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 70 км/ч», — сообщает пресс-служба. Знак установили на автодороге после поворота на курганский микрорайон Тополя. Также в инспекции напомнили, что на данном участке действует запрет на обгон транспорта. Нарушающих ПДД автомобили фотографирует комплекс видеофиксации. Ограничительная мера призвана сократить количество аварий на опасном участке автодороги. Ранее URA.RU сообщало, что в этом месте 16 апреля в аварии погибли четыре человека. Позже стало известно, что ДТП спровоцировал превысивший скорость водитель джипа.