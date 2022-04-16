Курганец, задержанный за ДТП с погибшими, постоянно нарушал ПДД

17 апреля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Виновник смертельного ДТП регулярно нарушал правила движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанный 21-летний водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee, в отношении которого возбудили уголовное дело из-за смертельной аварии, десятки раз нарушал правила дорожного движения. О нарушителе и подробностях аварии рассказали в УМВД РФ по Курганской области. «В настоящее время водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee задержан. По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. С начала этого года — 9 раз, в том числе неоднократно за превышение скорости», — приводят данные в полиции. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Теперь водителю грозит до семи лет лишения свободы. Как сообщили полицейские, водитель джипа ехал днем в сторону села Кетово на высокой скорости. При обгоне попутного транспорта, он выехал на встречную полосу и увидел едущий в сторону Кургана ВАЗ-2115. Чтобы избежать удара, он увел Jeep Grand Cherokee на обочину. Водитель ВАЗа уходил от столкновения на встречную полосу, где в него врезался кроссовер Volkswagen Tiguan. После удара в ВАЗе погибли все четыре человека, среди которых был подросток. Водитель, спровоцировавший ДТП, с места происшествия уехал. Найти мужчину помогли свидетели аварии и записи с камер видеофиксации на дороге. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Звериноголовское произошла смертельная авария. Также позднее на этой дороге в Кетовском районе сотрудник полиции сбил насмерть мотоциклиста. Смертельное ДТП с четырьмя погибшими на трассе Курган — Звериноголовское УГИБДД УМВД РФ по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Задержанный 21-летний водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee, в отношении которого возбудили уголовное дело из-за смертельной аварии, десятки раз нарушал правила дорожного движения. О нарушителе и подробностях аварии рассказали в УМВД РФ по Курганской области. «В настоящее время водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee задержан. По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. С начала этого года — 9 раз, в том числе неоднократно за превышение скорости», — приводят данные в полиции. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Теперь водителю грозит до семи лет лишения свободы. Как сообщили полицейские, водитель джипа ехал днем в сторону села Кетово на высокой скорости. При обгоне попутного транспорта, он выехал на встречную полосу и увидел едущий в сторону Кургана ВАЗ-2115. Чтобы избежать удара, он увел Jeep Grand Cherokee на обочину. Водитель ВАЗа уходил от столкновения на встречную полосу, где в него врезался кроссовер Volkswagen Tiguan. После удара в ВАЗе погибли все четыре человека, среди которых был подросток. Водитель, спровоцировавший ДТП, с места происшествия уехал. Найти мужчину помогли свидетели аварии и записи с камер видеофиксации на дороге. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Курган — Звериноголовское произошла смертельная авария. Также позднее на этой дороге в Кетовском районе сотрудник полиции сбил насмерть мотоциклиста.