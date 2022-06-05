05 июня 2022
04 июня 2022

Курганца будут судить за совращение малолетних возле детсада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, уголовник, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Неоднократно судимого курганца задержали возле детсада по подозрению в развратных действиях Фото:

Неоднократно судимый 51-летний курганец предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении детей. Его задержали по горячим следам недалеко от детского сада в Заозерном районе Кургана, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«По данным следствия, мужчина, находясь недалеко от одного из детских садов, совершил развратные действия без применения насилия, а также иные действия сексуального характера в отношении детей, находившихся на улице. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии по „горячим следам“», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждали по ч.3 ст. 135, п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (развратные действия, иные действия сексуального характера). Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы будут переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что задержать мужчину помогли местные жители. Они пресекли его действия и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан».

Неоднократно судимый 51-летний курганец предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении детей. Его задержали по горячим следам недалеко от детского сада в Заозерном районе Кургана, сообщает следственное управление СК России по Курганской области. «По данным следствия, мужчина, находясь недалеко от одного из детских садов, совершил развратные действия без применения насилия, а также иные действия сексуального характера в отношении детей, находившихся на улице. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии по „горячим следам“», — говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждали по ч.3 ст. 135, п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (развратные действия, иные действия сексуального характера). Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы будут переданы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что задержать мужчину помогли местные жители. Они пресекли его действия и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...