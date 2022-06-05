Курганца будут судить за совращение малолетних возле детсада

Неоднократно судимого курганца задержали возле детсада по подозрению в развратных действиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неоднократно судимый 51-летний курганец предстанет перед судом по обвинению в развратных действиях в отношении детей. Его задержали по горячим следам недалеко от детского сада в Заозерном районе Кургана, сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«По данным следствия, мужчина, находясь недалеко от одного из детских садов, совершил развратные действия без применения насилия, а также иные действия сексуального характера в отношении детей, находившихся на улице. Злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии по „горячим следам“», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждали по ч.3 ст. 135, п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (развратные действия, иные действия сексуального характера). Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Материалы будут переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что задержать мужчину помогли местные жители. Они пресекли его действия и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу.