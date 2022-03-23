В Кургане возле детсада поймали извращенца

Следствие решает вопрос о заключении 50-летнего обвиняемого под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неоднократно судимому 50-летнему жителю Кургана предъявлено обвинение в развратных действиях в отношении малолетних детей. Мужчину задержали благодаря местным жителям, которые заметили его возле детского сада, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По данным следствия, мужчина, находясь недалеко от одного из детских садов микрорайона Заозерный, совершил развратные действия без применения насилия в отношении детей, находившихся на улице. Злоумышленник был задержан по „горячим следам“ благодаря действиям бдительных граждан, которые вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Обвинение предъявлено по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14 лет). Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению других возможных преступлений.