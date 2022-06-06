Голикова: «дворцы» ПФР отдадут под больницы

06 июня 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

«Дворцы» Пенсионного фонда освободят после объединения с ФСС, сообщила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Освободившиеся «дворцы» Пенсионного фонда России (ПФР) передадут под больничные стационары. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия». Ее слова в своем telegram-канале опубликовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования (ФСС) высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — сказала Голикова. С инициативой объединения ПФР и ФСС в январе 2022 года выступили в Министерстве труда РФ. Согласно задумке министерства, выплаты на детей, пенсии и пособия по больничному листу будет начислять в единый социальный фонд. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объединение состоится в 2023 году. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Освободившиеся «дворцы» Пенсионного фонда России (ПФР) передадут под больничные стационары. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия». Ее слова в своем telegram-канале опубликовал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования (ФСС) высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — сказала Голикова. С инициативой объединения ПФР и ФСС в январе 2022 года выступили в Министерстве труда РФ. Согласно задумке министерства, выплаты на детей, пенсии и пособия по больничному листу будет начислять в единый социальный фонд. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объединение состоится в 2023 году.