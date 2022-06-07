Курганского депутата вынудили оплатить банкет на сотни человек

Курганский депутат за свой счет накормит около 200 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области одного из депутатов вынудили оплатить банкет для сотен человек во время мероприятия партии «Единая Россия». Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к политическим кругам. Секретарь регионального отделения партии Александр Ильтяков заявил, что депутаты сами пожелали оказать финансовую помощь мероприятию.

«Депутата попросили накормить участников на мероприятии ЕР. Он согласился, думая, что приедут около 20 человек. Но, как оказалось, банкет нужен для 200 человек, включая водителей. Для него это стало большой неожиданностью. К тому же банкет нужно организовать не в кафе депутата, а в другом месте», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» URA.RU сообщили, что 11 июня на центральной площади города Далматово пройдет торжественная церемония вручения партийных билетов новым членам партии. «Планируется присутствие делегатов от 26 местных отделений. Общее количество участников пока не известно. Информацией о финансовых затратах пресс-служба не располагает», — добавили в пресс-службе партии.

Секретарь регионально отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков пояснил URA.RU, что расходы на дорогу и питание для делегатов берут на себя лично он и один из представителей партии.

«Затраты на бензин беру на себя, оплачиваю лично из своего кармана. Так же было и в прошлом году. Никого не напрягаю. Все остальное — имею в виду питание — берет на себя один из наших депутатов. Мы принципиально делаем это сами, по личной инициативе», — уточнил Ильтяков.

Он напомнил, что традиция принимать новых членов в партию в торжественной обстановке появилась в прошлом году. Тогда 12 июня удостоверение вручали в Частоозерье.

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