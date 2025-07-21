Курганские чиновники устроили турне по индустриальным паркам Тюмени. Фото

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Владимир Ковалев возглавил курганскую делегацию в ходе визита в Тюмень
Владимир Ковалев возглавил курганскую делегацию в ходе визита в Тюмень Фото:

Курганские чиновники во главе с директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым посетили несколько индустриальных парков в Тюмени в рамках межрегионального сотрудничества. В состав делегации также вошли генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Плотникова и начальник Центра поддержки предпринимательства Юлия Патракова. Об этом сообщается на сайте инвестагентства региона. 

«В Тюменском технопарке состоялись переговоры, посвященные перспективам сотрудничества в сфере промышленности, предпринимательства, инвестиций, инфраструктуры и поддержки бизнеса. Далее участники посетили индустриальный парк „Боровский“, где ознакомились с деятельностью резидентов и провели серию деловых встреч. Также делегация побывала на заводе СНГК, который специализируется на ремонте спецтехники», — сообщается на сайте. 

Завершающим этапом программы стал урбан-тур по креативному пространству улицы Дзержинского. В ходе мероприятия представители Курганской области изучили тюменский опыт развития городской среды. Мероприятие было организовано при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее URA.RU писало, что курганская делегация посетила молочные производства Свердловской области. Цель визита — обмен опытом и технологиями.

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Курганские чиновники во главе с директором департамента экономразвития Владимиром Ковалевым посетили несколько индустриальных парков в Тюмени в рамках межрегионального сотрудничества. В состав делегации также вошли генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Плотникова и начальник Центра поддержки предпринимательства Юлия Патракова. Об этом сообщается на сайте инвестагентства региона.  «В Тюменском технопарке состоялись переговоры, посвященные перспективам сотрудничества в сфере промышленности, предпринимательства, инвестиций, инфраструктуры и поддержки бизнеса. Далее участники посетили индустриальный парк „Боровский“, где ознакомились с деятельностью резидентов и провели серию деловых встреч. Также делегация побывала на заводе СНГК, который специализируется на ремонте спецтехники», — сообщается на сайте.  Завершающим этапом программы стал урбан-тур по креативному пространству улицы Дзержинского. В ходе мероприятия представители Курганской области изучили тюменский опыт развития городской среды. Мероприятие было организовано при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее URA.RU писало, что курганская делегация посетила молочные производства Свердловской области. Цель визита — обмен опытом и технологиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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