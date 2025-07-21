Израиль атаковал порт Ходейда в Йемене

Самолеты ВВС Израиля атаковали порт Ходейда в Йемене. Ударам подверглись объекты хуситов. Об этом пишет издание Mako, ссылаясь на израильского министра обороны Исраэля Каца.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала террористические объекты режима хуситов и будет решительно пресекать любые попытки восстановить террористическую инфраструктуру, подвергшуюся атакам в прошлом», — сказал Кац. Его слова приводит портал Mako.
Кроме того, ЦАХАЛ выпустила официальное заявление. Там отметили, что среди пораженных военных объектов в Ходейде были инженерные машины, используемые для восстановления инфраструктуры порта, топливные контейнеры, военно-морские суда, используемые для военных действий.
Ранее стало известно, что танки Армии обороны Израиля обстреляли людей, которые пытались получить гуманитарную помощь в Секторе Газа. Сообщается, что было выпущено два снаряда. В результате чего погибло 59 человек, пишет RT.
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