Россиян предупредили о росте цен на самый популярный алкоголь

«Ромир»: в России дорожает пиво
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В России дорожает пиво во всех видах упаковки
В России дорожает пиво во всех видах упаковки Фото:

Средний чек на пиво в России заметно вырос в первом квартале 2025 года по всем видам упаковки. Об этом сообщает исследовательская компания «Ромир».

Во всех категориях отмечено повышение среднего чека: стоимость разливного пива увеличилась на 65 рублей, пива в жестяной банке — на 40 рублей, пива в пластике (ПЭТ-упаковке) — на 39 рублей, а в стеклянной бутылке — на 32 рубля. Наибольший рост как по цене, так и по темпам подорожания продемонстрировало разливное пиво — средний чек по этому сегменту достиг 285 рублей. Согласно данным исследования, оказавшегося в распоряжении ТАСС, этот рост происходит на фоне сокращения числа покупателей на рынке.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на снижение аудитории, разливное пиво демонстрирует рост частоты покупок у лояльных потребителей — 4,4 раза в год вместо 3,8 годом ранее, однако доля покупателей этого сегмента снизилась на 2%. Пиво в стеклянной бутылке сохранило стабильную аудиторию, частота покупок выросла до 10,2 раза в год. Для пива в банках зафиксировано снижение аудитории, частота покупок увеличилась до 10,1 раза. ПЭТ-упаковка также потеряла часть покупателей, при этом средний объем покупки для этого формата остался самым высоким — 1,94 литра.

Ранее эксперты из «Атол» подсчитали, что за начало 2025 года пиво и пивные напитки стали самым популярным алкоголем в России. На них пришлось 58% продаж.

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Средний чек на пиво в России заметно вырос в первом квартале 2025 года по всем видам упаковки. Об этом сообщает исследовательская компания «Ромир». Во всех категориях отмечено повышение среднего чека: стоимость разливного пива увеличилась на 65 рублей, пива в жестяной банке — на 40 рублей, пива в пластике (ПЭТ-упаковке) — на 39 рублей, а в стеклянной бутылке — на 32 рубля. Наибольший рост как по цене, так и по темпам подорожания продемонстрировало разливное пиво — средний чек по этому сегменту достиг 285 рублей. Согласно данным исследования, оказавшегося в распоряжении ТАСС, этот рост происходит на фоне сокращения числа покупателей на рынке. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на снижение аудитории, разливное пиво демонстрирует рост частоты покупок у лояльных потребителей — 4,4 раза в год вместо 3,8 годом ранее, однако доля покупателей этого сегмента снизилась на 2%. Пиво в стеклянной бутылке сохранило стабильную аудиторию, частота покупок выросла до 10,2 раза в год. Для пива в банках зафиксировано снижение аудитории, частота покупок увеличилась до 10,1 раза. ПЭТ-упаковка также потеряла часть покупателей, при этом средний объем покупки для этого формата остался самым высоким — 1,94 литра. Ранее эксперты из «Атол» подсчитали, что за начало 2025 года пиво и пивные напитки стали самым популярным алкоголем в России. На них пришлось 58% продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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