08 июня 2022
07 июня 2022

На тобольском пароме обнаружили ядовитую змею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестно, как гадюка оказалась на борту тобольского парома (архивное фото) Фото:

В Тобольском районе местные жители обнаружили гадюку на пароме. Об этом очевидцы сообщили в группе «Главные новости Тобольска». Как именно ядовитая змея оказалась на борту, неизвестно.

«Вот такой вот пассажир был обнаружен на пароме в деревню Хмелева, в Тобольском районе. Как оказалось, это просто гадюка. Как она попала на плавсредство, неизвестно. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ядовитая змея напала на подростка. Мальчик провел в больнице 10 дней. В регионе гадюки вышли из спячки еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление.

Фото:

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В Тобольском районе местные жители обнаружили гадюку на пароме. Об этом очевидцы сообщили в группе «Главные новости Тобольска». Как именно ядовитая змея оказалась на борту, неизвестно. «Вот такой вот пассажир был обнаружен на пароме в деревню Хмелева, в Тобольском районе. Как оказалось, это просто гадюка. Как она попала на плавсредство, неизвестно. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ядовитая змея напала на подростка. Мальчик провел в больнице 10 дней. В регионе гадюки вышли из спячки еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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