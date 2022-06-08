Неизвестно, как гадюка оказалась на борту тобольского парома (архивное фото)
В Тобольском районе местные жители обнаружили гадюку на пароме. Об этом очевидцы сообщили в группе «Главные новости Тобольска». Как именно ядовитая змея оказалась на борту, неизвестно.
«Вот такой вот пассажир был обнаружен на пароме в деревню Хмелева, в Тобольском районе. Как оказалось, это просто гадюка. Как она попала на плавсредство, неизвестно. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ядовитая змея напала на подростка. Мальчик провел в больнице 10 дней. В регионе гадюки вышли из спячки еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление.
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