На тобольском пароме обнаружили ядовитую змею. Фото

09 июня 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Неизвестно, как гадюка оказалась на борту тобольского парома (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольском районе местные жители обнаружили гадюку на пароме. Об этом очевидцы сообщили в группе «Главные новости Тобольска». Как именно ядовитая змея оказалась на борту, неизвестно. «Вот такой вот пассажир был обнаружен на пароме в деревню Хмелева, в Тобольском районе. Как оказалось, это просто гадюка. Как она попала на плавсредство, неизвестно. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ядовитая змея напала на подростка. Мальчик провел в больнице 10 дней. В регионе гадюки вышли из спячки еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление. Фото: группа «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тобольском районе местные жители обнаружили гадюку на пароме. Об этом очевидцы сообщили в группе «Главные новости Тобольска». Как именно ядовитая змея оказалась на борту, неизвестно. «Вот такой вот пассажир был обнаружен на пароме в деревню Хмелева, в Тобольском районе. Как оказалось, это просто гадюка. Как она попала на плавсредство, неизвестно. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ядовитая змея напала на подростка. Мальчик провел в больнице 10 дней. В регионе гадюки вышли из спячки еще в начале апреля. К этому привело резкое потепление.