08 июня 2022

В Тюмени ребенка-маугли отправили в реабилитационный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
Сейчас с ребенком и его семьей работает психолог Фото:

Мальчик-маугли, обнаруженный в одной из квартир Тюмени весной 2022 года, в настоящее время находится в реабилитационном центре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Родным разрешают общаться с ребенком.

«В настоящее время ребенок находится в детском учреждении — реабилитационном центре. Мама и бабушка с ним общаются. Мальчика и семью сопровождает психолог учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента.

О 15-летнем подростке, которого назвали мальчиком-маугли, стало известно в марте 2022 года. Ребенка недокармливали, он сидел в квартире, практически не гулял, никогда не ходил в школу и нуждался в помощи психолога. Проживал подросток с матерью, которая вела жизнь затворницы.

Вызволить мальчика, отстающего в развитии, удалось социальным работникам. После суд ограничил мать подростка в родительских правах, однако первое время ребенок продолжал жить с ней.

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Мальчик-маугли, обнаруженный в одной из квартир Тюмени весной 2022 года, в настоящее время находится в реабилитационном центре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Родным разрешают общаться с ребенком. «В настоящее время ребенок находится в детском учреждении — реабилитационном центре. Мама и бабушка с ним общаются. Мальчика и семью сопровождает психолог учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. О 15-летнем подростке, которого назвали мальчиком-маугли, стало известно в марте 2022 года. Ребенка недокармливали, он сидел в квартире, практически не гулял, никогда не ходил в школу и нуждался в помощи психолога. Проживал подросток с матерью, которая вела жизнь затворницы. Вызволить мальчика, отстающего в развитии, удалось социальным работникам. После суд ограничил мать подростка в родительских правах, однако первое время ребенок продолжал жить с ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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