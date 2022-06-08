В Тюмени ребенка-маугли отправили в реабилитационный центр

09 июня 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Сейчас с ребенком и его семьей работает психолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик-маугли, обнаруженный в одной из квартир Тюмени весной 2022 года, в настоящее время находится в реабилитационном центре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Родным разрешают общаться с ребенком. «В настоящее время ребенок находится в детском учреждении — реабилитационном центре. Мама и бабушка с ним общаются. Мальчика и семью сопровождает психолог учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. О 15-летнем подростке, которого назвали мальчиком-маугли, стало известно в марте 2022 года. Ребенка недокармливали, он сидел в квартире, практически не гулял, никогда не ходил в школу и нуждался в помощи психолога. Проживал подросток с матерью, которая вела жизнь затворницы. Вызволить мальчика, отстающего в развитии, удалось социальным работникам. После суд ограничил мать подростка в родительских правах, однако первое время ребенок продолжал жить с ней. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Мальчик-маугли, обнаруженный в одной из квартир Тюмени весной 2022 года, в настоящее время находится в реабилитационном центре. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. Родным разрешают общаться с ребенком. «В настоящее время ребенок находится в детском учреждении — реабилитационном центре. Мама и бабушка с ним общаются. Мальчика и семью сопровождает психолог учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента. О 15-летнем подростке, которого назвали мальчиком-маугли, стало известно в марте 2022 года. Ребенка недокармливали, он сидел в квартире, практически не гулял, никогда не ходил в школу и нуждался в помощи психолога. Проживал подросток с матерью, которая вела жизнь затворницы. Вызволить мальчика, отстающего в развитии, удалось социальным работникам. После суд ограничил мать подростка в родительских правах, однако первое время ребенок продолжал жить с ней.