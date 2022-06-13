Аналитик рассказали за сколько жители ЯНАО накопят на квартиру

В среднем жители ЯНАО смогут накопить на квартиру менее чем за 3 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО смогут накопить на двухкомнатную квартиру менее чем за три года. Эту информацию разместили РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

«Лидерами рейтинга по доступности жилья стали жители Магаданской области, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. При этом стоимость квартиры в ЯНАО выше среднероссийского уровня», — уточняют в РИА Новости.

Индикатором выступило количество лет, за которые семья с одним ребенком сможет накопить на двухкомнатную квартиру получая среднюю зарплату по региону. При этом ячейка общества должна откладывать все деньги, которые остались после трат на повседневную жизнь. Алгоритм такой: из средней зарплаты по региону вычитаем прожиточный минимум для двух взрослых и одного ребенка. Среднюю стоимость квартиры делим на полученный результат. Таким образом, получалось количество месяцев, за которые можно накопить на собственное жилье.

Ранее URA.RU рассказывало, что у семьи с одним ребенком в среднем остается 115,5 тысяч. Эта сумма высчитывалась следующим образом: из средней зарплаты вычитался прожиточный минимум на трех человек.