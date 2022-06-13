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11 июня 2022

Сотни курганцев остались без воды из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В курганском микрорайоне отключили воду Фото:

В Кургане 14 июня без воды остался микрорайон Смолино. Причина — ремонт водопровода. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает компания «Водный Союз».

«В связи с ремонтными работами на сетях водопровода по улице Розы Люксембург, 71 без холодного водоснабжения полностью остался микрорайон Смолино», — указано в сообщении. На месте работает бригада компании.

Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.

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В Кургане 14 июня без воды остался микрорайон Смолино. Причина — ремонт водопровода. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает компания «Водный Союз». «В связи с ремонтными работами на сетях водопровода по улице Розы Люксембург, 71 без холодного водоснабжения полностью остался микрорайон Смолино», — указано в сообщении. На месте работает бригада компании. Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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