Сотни курганцев остались без воды из-за ремонта

В курганском микрорайоне отключили воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 14 июня без воды остался микрорайон Смолино. Причина — ремонт водопровода. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает компания «Водный Союз».

«В связи с ремонтными работами на сетях водопровода по улице Розы Люксембург, 71 без холодного водоснабжения полностью остался микрорайон Смолино», — указано в сообщении. На месте работает бригада компании.

Ранее URA.RU писало, что в этом году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.