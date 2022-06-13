Тюменских лжеинвесторов осудили за махинации с недвижимостью

Лжеинвесторов приговорили к 4 и 5 годам колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Калининский суд Тюмени приговорил бывшего директора ООО «Управляющая компания Тюменьремжилсервис» к 4 годам колонии общего режима за хищение нежилых помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Сообщник мужчины отправился в колонию общего режима на 5 лет.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Судом установлено, что злоумышленники с 2014 по 2015 гг. от имени подконтрольной организации изготовили подложные договоры об инвестировании капитала в строительство многоквартирных домов №24 и №28 по ул. Судоремонтной в Тюмени и акты приема-передачи шести нежилых помещений в них», — указано в сообщении областной прокуратуры.

После регистрации прав собственности, мужчины продали объекты недвижимости, а деньги забрали себе. Размер причиненного ущерба составил более 20 млн рублей. Экс-директор управляющей компании был приговорен судом к 4 годам колонии общего режима, а его соучастник получил 5 лет тюрьмы.