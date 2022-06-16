В самом криминальном районе Тюмени утонул мужчина

Тело утонувшего мужчины было передано сотрудника полиции для дальнейшей экспертизы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Лесобазе в Тюмени утонул мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

«Вчера, 16 июня, в районе 18-19 часов, для поднятия тела мужчины со дна озера Безымянное привлекались спасатели в составе дежурной смены. Утонувшему мужчине на вид около 50 лет, в каком он состоянии был пока неизвестно», — передает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что для купания водоем в районе улицы Стартовая, 5 не оборудован. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Комментарий от управления СК ожидается.