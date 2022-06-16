16 июня 2022

В самом криминальном районе Тюмени утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная летом. Тюмень, река, купание, лето, река тура, водоем
Тело утонувшего мужчины было передано сотрудника полиции для дальнейшей экспертизы Фото:

На Лесобазе в Тюмени утонул мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

«Вчера, 16 июня, в районе 18-19 часов, для поднятия тела мужчины со дна озера Безымянное привлекались спасатели в составе дежурной смены. Утонувшему мужчине на вид около 50 лет, в каком он состоянии был пока неизвестно», — передает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что для купания водоем в районе улицы Стартовая, 5 не оборудован. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Комментарий от управления СК ожидается.

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На Лесобазе в Тюмени утонул мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТОСЭР. «Вчера, 16 июня, в районе 18-19 часов, для поднятия тела мужчины со дна озера Безымянное привлекались спасатели в составе дежурной смены. Утонувшему мужчине на вид около 50 лет, в каком он состоянии был пока неизвестно», — передает пресс-служба ведомства. Также стало известно, что для купания водоем в районе улицы Стартовая, 5 не оборудован. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы. Комментарий от управления СК ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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