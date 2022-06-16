Губернатор ЯНАО рассчитывает использовать беспилотники для мониторинга строек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО планируют использовать беспилотники для мониторинга строительства. Как сообщается на сайте окружного правительства, на данный момент в регионе летательные аппараты «Орлан-10» три года используются для отслеживания природных пожаров и паводков, поиска людей в природной среде.

«Мы несколько лет занимаемся этим проектом, и у нас уже есть целый ряд практических результатов. Для северных территорий эта технология важная, будем ее развивать. Ждем, что она будет применяться не только для спасательных операций. Спектр широкий — это может быть мониторинг строительства линейных объектов, мониторинг разливов, техногенных аварий», — привод слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

Как добавляет пресс-служба в западной и центральной части ЯНАО установили ретрансляторы, которые обеспечивают пилотирование на значительные расстояния летательных аппаратов. Помимо этого губернатор отметил что необходимо развивать службы реагирования в Арктике совместными усилиями Федерации и регионов.