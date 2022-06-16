В мае курганцы взяли 144 автокредита на сумму более 123 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последний месяц в Курганской области стали брать в два раза больше кредитов на покупку машин. В мае количество новых автокредитов выросло на 60%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

«В Курганской области в мае было выдано 144 автокредита. Общая сумма кредитования составила 123 497 942 рублей. Средний чек — 857 625 рублей. Темп прироста новых кредитов за последний месяц составил 60%», — рассказали в ОКБ. В апреле было оформлено 90 автокредитов на сумму более 86 миллионов рублей. При этом средний чек был выше майского показателя примерно на 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин призвал снизить цены на легковые автомобили для россиян. На поддержку спроса на отечественный автопром правительство выделит более 20 миллиардов рублей.

В Курганской области за май было оформлено 144 автокредита на сумму более чем 123 миллиона рублей