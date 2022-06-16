Госдеп сообщил о третьем наемнике из США, пропавшем на Украине

17 июня 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Госдеп США проверяет информацию о третьем пропавшем на Украине наемнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проверяют информацию еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс. «Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — приводит слова Прайса телеканал CNN. Как утверждает чиновник, солдат мог пропасть без вести «в последние недели». Изданию известно о двух ранее пропавших на Украине гражданах США. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Однако американские власти не подтверждают эту информацию. Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В начале июня Верховный суд ДНР приговорил трех наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США проверяют информацию еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс. «Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — приводит слова Прайса телеканал CNN. Как утверждает чиновник, солдат мог пропасть без вести «в последние недели». Изданию известно о двух ранее пропавших на Украине гражданах США. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Однако американские власти не подтверждают эту информацию. Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В начале июня Верховный суд ДНР приговорил трех наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.