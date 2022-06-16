16 июня 2022

Госдеп сообщил о третьем наемнике из США, пропавшем на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург, боец, стрелок, чоп, охранник, охрана, солдат, чвк, частная военная компания, наемник
Госдеп США проверяет информацию о третьем пропавшем на Украине наемнике Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США проверяют информацию еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

«Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — приводит слова Прайса телеканал CNN. Как утверждает чиновник, солдат мог пропасть без вести «в последние недели».

Изданию известно о двух ранее пропавших на Украине гражданах США. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Однако американские власти не подтверждают эту информацию.

Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями.

24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В начале июня Верховный суд ДНР приговорил трех наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США проверяют информацию еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс. «Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — приводит слова Прайса телеканал CNN. Как утверждает чиновник, солдат мог пропасть без вести «в последние недели». Изданию известно о двух ранее пропавших на Украине гражданах США. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Однако американские власти не подтверждают эту информацию. Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В начале июня Верховный суд ДНР приговорил трех наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...