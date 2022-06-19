Сетевой гигант продает тоболякам просроченный сыр. Фото

20 июня 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Фотографиями испорченной продукции тоболяки поделились в социальных сетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тобольска заметили на прилавках гипермаркета «Лента» просроченный сыр. Информацией об этом они поделились в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Нет, это не элитный сыр с плесенью — это сливочный сыр в „Ленте“, ужас. И там не один такой кусок лежал, а целый ряд», — написала автор поста Виктория Горецкая. Комментаторы не удивились находке тоболячки. «Ведь знаете, что там нет ничего хорошего, но все ровно покупаем и жалуемся», — написал Артем Плотников. «Да не первый раз уже. Они там то дубовые, то с плесенью», — добавила Людимла Медведева. Но нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Ну вот сейчас ценник накинут. Был обычный сыр сливочный — стал сливочный с плесенью», — посмеялся Юрий Петров. Также тоболяки предположили, что это российская версия немецкого сыра «Дорблю». Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в компанию «Лента». Ответ на него ожидается. Фото: Сыр с плесенью на прилавках гипермаркета «Лента» Фото: Виктория Горецкая Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жители Тобольска заметили на прилавках гипермаркета «Лента» просроченный сыр. Информацией об этом они поделились в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Нет, это не элитный сыр с плесенью — это сливочный сыр в „Ленте“, ужас. И там не один такой кусок лежал, а целый ряд», — написала автор поста Виктория Горецкая. Комментаторы не удивились находке тоболячки. «Ведь знаете, что там нет ничего хорошего, но все ровно покупаем и жалуемся», — написал Артем Плотников. «Да не первый раз уже. Они там то дубовые, то с плесенью», — добавила Людимла Медведева. Но нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Ну вот сейчас ценник накинут. Был обычный сыр сливочный — стал сливочный с плесенью», — посмеялся Юрий Петров. Также тоболяки предположили, что это российская версия немецкого сыра «Дорблю». Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в компанию «Лента». Ответ на него ожидается.