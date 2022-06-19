19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Сетевой гигант продает тоболякам просроченный сыр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, ценники, сыр, ценник, сыры, полки магазина
Фотографиями испорченной продукции тоболяки поделились в социальных сетях Фото:

Жители Тобольска заметили на прилавках гипермаркета «Лента» просроченный сыр. Информацией об этом они поделились в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет, это не элитный сыр с плесенью — это сливочный сыр в „Ленте“, ужас. И там не один такой кусок лежал, а целый ряд», — написала автор поста Виктория Горецкая.

Комментаторы не удивились находке тоболячки. «Ведь знаете, что там нет ничего хорошего, но все ровно покупаем и жалуемся», — написал Артем Плотников. «Да не первый раз уже. Они там то дубовые, то с плесенью», — добавила Людимла Медведева. Но нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Ну вот сейчас ценник накинут. Был обычный сыр сливочный — стал сливочный с плесенью», — посмеялся Юрий Петров. Также тоболяки предположили, что это российская версия немецкого сыра «Дорблю».

Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в компанию «Лента». Ответ на него ожидается.

Фото: Сыр с плесенью на прилавках гипермаркета «Лента»
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жители Тобольска заметили на прилавках гипермаркета «Лента» просроченный сыр. Информацией об этом они поделились в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Нет, это не элитный сыр с плесенью — это сливочный сыр в „Ленте“, ужас. И там не один такой кусок лежал, а целый ряд», — написала автор поста Виктория Горецкая. Комментаторы не удивились находке тоболячки. «Ведь знаете, что там нет ничего хорошего, но все ровно покупаем и жалуемся», — написал Артем Плотников. «Да не первый раз уже. Они там то дубовые, то с плесенью», — добавила Людимла Медведева. Но нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. «Ну вот сейчас ценник накинут. Был обычный сыр сливочный — стал сливочный с плесенью», — посмеялся Юрий Петров. Также тоболяки предположили, что это российская версия немецкого сыра «Дорблю». Для получения комментария URA.RU направило письменный запрос в компанию «Лента». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...