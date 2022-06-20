Тюменский блогер рассказал о международной поддержке спецоперации

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граждане Германии, Сербии, Монголии, Кипра, Болгарии, Армении, Черногории и Сирии провели акции в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которую проводит Россия. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал ишимский блогер Владимир Воронин.

«Практически все западные СМИ пытаются убедить весь мир и нас, что мы остались одни и все против России. Специально для них, и, в первую очередь, для вас, мы собрали информацию об акциях, прошедших по всему миру в поддержку России: в столице Монголии прошел митинг в поддержку российской СВО, митинг и автопробег в поддержку России прошли на Кипре в городе Лимасол, в Германии состоялся автопробег „Против дискриминации русскоязычных“. В нем задействовали около 200 машин», — написал Воронин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что аналогичные акции проходят по всем миру. В том числе, в США, Великобритании, Франции, Словении и т. д., но зарубежные СМИ предпочитают не заострять на них внимание.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. Между РФ, ДНР и ЛНР был заключен ряд соглашений. В том числе, касающихся взаимной военной поддержки.