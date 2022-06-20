20 июня 2022

Тюменский блогер рассказал о международной поддержке спецоперации

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Граждане Германии, Сербии, Монголии, Кипра, Болгарии, Армении, Черногории и Сирии провели акции в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которую проводит Россия. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал ишимский блогер Владимир Воронин.

«Практически все западные СМИ пытаются убедить весь мир и нас, что мы остались одни и все против России. Специально для них, и, в первую очередь, для вас, мы собрали информацию об акциях, прошедших по всему миру в поддержку России: в столице Монголии прошел митинг в поддержку российской СВО, митинг и автопробег в поддержку России прошли на Кипре в городе Лимасол, в Германии состоялся автопробег „Против дискриминации русскоязычных“. В нем задействовали около 200 машин», — написал Воронин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что аналогичные акции проходят по всем миру. В том числе, в США, Великобритании, Франции, Словении и т. д., но зарубежные СМИ предпочитают не заострять на них внимание.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. Между РФ, ДНР и ЛНР был заключен ряд соглашений. В том числе, касающихся взаимной военной поддержки.

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Граждане Германии, Сербии, Монголии, Кипра, Болгарии, Армении, Черногории и Сирии провели акции в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которую проводит Россия. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал ишимский блогер Владимир Воронин. «Практически все западные СМИ пытаются убедить весь мир и нас, что мы остались одни и все против России. Специально для них, и, в первую очередь, для вас, мы собрали информацию об акциях, прошедших по всему миру в поддержку России: в столице Монголии прошел митинг в поддержку российской СВО, митинг и автопробег в поддержку России прошли на Кипре в городе Лимасол, в Германии состоялся автопробег „Против дискриминации русскоязычных“. В нем задействовали около 200 машин», — написал Воронин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что аналогичные акции проходят по всем миру. В том числе, в США, Великобритании, Франции, Словении и т. д., но зарубежные СМИ предпочитают не заострять на них внимание. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. Между РФ, ДНР и ЛНР был заключен ряд соглашений. В том числе, касающихся взаимной военной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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