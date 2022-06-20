Тюменцам удвоили количество рейсов в Сочи

С 10 июля авиакомпания «Ямал» удваивает количество прямых рейсов в Сочи из Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика
«Увеличиваем количество рейсов из Тюмени в Сочи. С 10 июля дважды в день начнем выполнять рейсы для тюменцев, жаждущих жаркого лета, Черного моря и прогулок по олимпийскому парку», — рассказали в пресс-службе.
По информации официального сайта авиакомпании, самолеты будут вылетать из Рощино в 06:40 и 07:05. Стоимость билетов начинается от 10 тыс. рублей в одну сторону.
Ранее агентство писало, что тюменцы массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%.
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С 10 июля авиакомпания «Ямал» удваивает количество прямых рейсов в Сочи из Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Увеличиваем количество рейсов из Тюмени в Сочи. С 10 июля дважды в день начнем выполнять рейсы для тюменцев, жаждущих жаркого лета, Черного моря и прогулок по олимпийскому парку», — рассказали в пресс-службе. По информации официального сайта авиакомпании, самолеты будут вылетать из Рощино в 06:40 и 07:05. Стоимость билетов начинается от 10 тыс. рублей в одну сторону. Ранее агентство писало, что тюменцы массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%.