20 июня 2022

Тюменцам удвоили количество рейсов в Сочи

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
С 10 июля «Ямал» будет летать в Сочи из Тюмени дважды в день Фото:

С 10 июля авиакомпания «Ямал» удваивает количество прямых рейсов в Сочи из Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика

«Увеличиваем количество рейсов из Тюмени в Сочи. С 10 июля дважды в день начнем выполнять рейсы для тюменцев, жаждущих жаркого лета, Черного моря и прогулок по олимпийскому парку», — рассказали в пресс-службе.

По информации официального сайта авиакомпании, самолеты будут вылетать из Рощино в 06:40 и 07:05. Стоимость билетов начинается от 10 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее агентство писало, что тюменцы массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%.

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С 10 июля авиакомпания «Ямал» удваивает количество прямых рейсов в Сочи из Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Увеличиваем количество рейсов из Тюмени в Сочи. С 10 июля дважды в день начнем выполнять рейсы для тюменцев, жаждущих жаркого лета, Черного моря и прогулок по олимпийскому парку», — рассказали в пресс-службе. По информации официального сайта авиакомпании, самолеты будут вылетать из Рощино в 06:40 и 07:05. Стоимость билетов начинается от 10 тыс. рублей в одну сторону. Ранее агентство писало, что тюменцы массово скупают авиабилеты в Сочи на время летнего отпуска. Количество бронирований по сравнению с летом 2021 года увеличилось на 26%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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