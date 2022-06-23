В некоторых муниципалитетах региона может выпасть 80% от месячной нормы осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 25 июня пройдут сильные дожди, а в отдельных муниципалитетах региона может выпасть 80% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Ночью и утром 25 июня на юго-западе, юге и востоке Курганской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах выпадет до 40 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы. В среднем 1 мм осадков равен 1 литру воды на квадратный метр», — написал синоптик в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Погода 45 — погода в Кургане».

На сайте областного ЦГМС указано, что 25 июня в Курганской области ночью пройдет местами сильный дождь с грозой. Днем, по данным синоптиков, ожидается только кратковременный дождь.

Ранее Винштейн сообщал, что с 26 июня по 7 июля температура воздуха в Кургане будет ниже нормы на 5-7 градусов. Пик холода, по его данным, ожидается на следующей неделе.

Сильные дожди ожидаются на юго-западе, юге и востоке Курганской области Скрин: группа соцсети «ВКонтакте» «Погода 45 — погода в Кургане»