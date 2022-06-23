Ко Дню города для детей подготовили обширную программу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В День города в Тобольске подготовили развлекательную программу для детей. Площадки, которые заинтересуют несовершеннолетних, представлены в афише праздника. Юные тоболяки смогут определиться с будущей профессией, бесплатно покататься на картингах, посетить зоопарк и концерт.

«Программа празднования Дня города Тобольска, 25 июня. Красная площадь, тюремный замок, 12:00 — 18:00: развлекательные площадки — VR, диджитал пространство, профориентация детей и молодежи», — значится в афише праздника.

На Базарной площади с 14:00 до 18:00 можно будет бесплатно покататься на картингах, поучаствовать в полетах на дронах, порисовать 3D-ручками и посетить выездной зоопарк. В саду Ермака (с 13:00 до 16:00) состоится выступление детских коллективов и будут работать аттракционы. В сквере имени Михайлова можно будет посетить «Перевернутый дом», тут же организуют развлекательную площадку для детей.

У детской школы искусств на Челюскинцев, 1, с 12:00 до 18:00 пройдет пленэр, участники выложат гигантскую мозаику, поучаствуют в мастерской «Шаг в искусство». В сквере имени Ершова, у одноименного кафе, с 13:00 до 16:00 будет работать площадка химических опытов. Дети увидят научное шоу: огненные ракеты, азотный взрыв, появление джина из колбы и прочее.

Также в сквере пройдет квест-игра. Еще детей научат играм, которыми развлекались их мамы и бабушки: «классики», «резиночки», «колечко» и другие. Время работы: 12:00 — 18:00.

Ранее URA.RU писало, что основные мероприятия в День города пройдут на Красной площади. Горожане и туристы, приехавшие на фестиваль «Лето в Тобольском Кремле», посетят выступления местных артистов, услышат Тюменский филармонический оркестр, а завершится вечер концертом Олега Газманова и салютом.

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