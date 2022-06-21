Тюменских водителей просят помочь в поисках пропавшего грибника. Нужны записи регистраторов

22 июня 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Пропавший в лесу грибник мог попасть на записи регистраторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поисках 77-летнего грибника, пропавшего в лесу в районе деревне Леваши (Тюменская область), просят помочь водителей с авторегистраторами. Об этом URA.RU рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт». Мужчину ищут уже третий день, записи могут помочь выйти на его след. «Обращаемся к водителям, которые могли проезжать с 19 по 22 июня по трассе Р-254: от Тюмени в сторону Исетское, особенно районы д. Леваши, с. Червишево, санаторий Сибирь, микрорайон Тараскуль. Очень просим просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, это поможет найти Виталия Петровича!» — рассказали URA.RU в «Лиза Алерт». Виталий Груздев пропал 19 июня. Вместе с женой он ушел за грибами в лес у деревни Леваши Тюменского района. С тех пор о нем ничего неизвестно. 77-летнего мужчину ищут поисковики, сотрудники МЧС и полиции. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(800)700-54-52, 8(982)909-15-00, 8(922)266-98-74. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В поисках 77-летнего грибника, пропавшего в лесу в районе деревне Леваши (Тюменская область), просят помочь водителей с авторегистраторами. Об этом URA.RU рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт». Мужчину ищут уже третий день, записи могут помочь выйти на его след. «Обращаемся к водителям, которые могли проезжать с 19 по 22 июня по трассе Р-254: от Тюмени в сторону Исетское, особенно районы д. Леваши, с. Червишево, санаторий Сибирь, микрорайон Тараскуль. Очень просим просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, это поможет найти Виталия Петровича!» — рассказали URA.RU в «Лиза Алерт». Виталий Груздев пропал 19 июня. Вместе с женой он ушел за грибами в лес у деревни Леваши Тюменского района. С тех пор о нем ничего неизвестно. 77-летнего мужчину ищут поисковики, сотрудники МЧС и полиции. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону 112. Также связаться можно с волонтерами — 8(800)700-54-52, 8(982)909-15-00, 8(922)266-98-74.