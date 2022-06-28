МИД РФ объявил поверенному Швеции о запрете двух организаций

28 июня 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Шведские организации хотели дестабилизировать ситуацию в РФ, считают в МИД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД России, ему сообщили о прекращении деятельности в РФ двух шведских организаций. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. «28 июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю. Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории РФ является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить», — сообщается на сайте МИД РФ. В министерстве пообещали объявить сотрудников персонами нон грата, если эти проекты и дальше будут продвигать. Работа этих организаций не соответствует заявленным целям, вместо этого они стремятся дестабилизировать российское общество, считают в МИД РФ. Шведское агентство международного развития и Шведский институт в России занимаются реализацией политики Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за границей. Основная работа направлена на поддержку демократии, прав человека и окружающей среды. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД России, ему сообщили о прекращении деятельности в РФ двух шведских организаций. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. «28 июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю. Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории РФ является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить», — сообщается на сайте МИД РФ. В министерстве пообещали объявить сотрудников персонами нон грата, если эти проекты и дальше будут продвигать. Работа этих организаций не соответствует заявленным целям, вместо этого они стремятся дестабилизировать российское общество, считают в МИД РФ. Шведское агентство международного развития и Шведский институт в России занимаются реализацией политики Швеции в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за границей. Основная работа направлена на поддержку демократии, прав человека и окружающей среды.