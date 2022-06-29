29 июня 2022
28 июня 2022

Пьяный тюменец изрубил топором чужую машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Пьяный мужчина топором изрубил чужую машину Фото:

В Омутинском районе Тюменской области пьяный мужчина топором изрубил чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения нанес топором повреждения припаркованному автомобилю. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев и приступили к поиску злоумышленника», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росгвардии Тюменской области рассказали, что подозреваемого задержали и передали в полицию. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

Фото:

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В Омутинском районе Тюменской области пьяный мужчина топором изрубил чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. «Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения нанес топором повреждения припаркованному автомобилю. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев и приступили к поиску злоумышленника», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии Тюменской области рассказали, что подозреваемого задержали и передали в полицию. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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