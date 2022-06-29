Пьяный тюменец изрубил топором чужую машину. Фото

30 июня 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина топором изрубил чужую машину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Омутинском районе Тюменской области пьяный мужчина топором изрубил чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. «Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения нанес топором повреждения припаркованному автомобилю. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев и приступили к поиску злоумышленника», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии Тюменской области рассказали, что подозреваемого задержали и передали в полицию. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей. Фото: управление Pоcгвардии по Тюменскoй области Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Омутинском районе Тюменской области пьяный мужчина топором изрубил чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области. «Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения нанес топором повреждения припаркованному автомобилю. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев и приступили к поиску злоумышленника», — говорится в сообщении. В пресс-службе Росгвардии Тюменской области рассказали, что подозреваемого задержали и передали в полицию. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.