Пьяный мужчина топором изрубил чужую машину
В Омутинском районе Тюменской области пьяный мужчина топором изрубил чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения нанес топором повреждения припаркованному автомобилю. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили очевидцев и приступили к поиску злоумышленника», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Росгвардии Тюменской области рассказали, что подозреваемого задержали и передали в полицию. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.
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