Жители ЯНАО пожаловались на медиков, разглашающих врачебные тайны

Пациенты стали свидетелями хамства и разглашения врачебной тайны со стороны медсестры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) недовольны поведением медперсонала центральной городской больницы, который позволяет себе хамить и публично оглашать диагнозы пациентов. Как рассказали горожане в соцсети «ВКонтакте», это не единичный случай, когда они становятся свидетелями такого отношения со стороны медиков.

«Прошу обратить внимание на кабинет инфекциониста. Там работают два врача. Но так, как работает там медсестра — это на грани психиатрических отклонений. Она каждое утро кричит на пациентов, все в очереди узнали, что у мужчины аскаридоз. Мы были в шоке, когда она в нашем присутствии на врача инфекциониста обзывалась нехорошими словами. Врач ничего толком рассказать не может, она вечно влезает в разговор, перебивает и переходит на личности», — написал анонимно автор в группе «НеТипичный Ноябрьск».

Публикация собрала немалое количество комментарий горожан, которые столкнулись с аналогичной ситуацией. «Медсестра не злая, а наглая как будто к ней домой пришел», — уточнила Мария Друмова. «Полностью поддерживаю автора. Диагнозы пациентов, которые были до или после озвучиваются. Также имеют наглость отзываться нелестно, как в твой адрес, так и в адрес пациентов», — добавила Ната Солнцева.

На пост отреагировали представители Ноябрьской ЦГБ, которые пообещали разобраться в случившемся. «Уважаемый автор, пожалуйста напишите нам в личные сообщения, как с вами связаться. По факту вашего сообщения будет проведено служебное расследование», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что жителю Салехарда отказали в медицинской помощи. Тогда медики заявили, что молодой человек может быть носителем заразы и потребовали у него медицинский осмотр.

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