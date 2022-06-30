30 июня 2022

Дочка «Газпрома» требует с курганских властей деньги льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, газ, природный газ, газовые трубы
Курганские власти задолжали дочке Газпрома деньги за газоснабжение многодетных семей Фото:

ООО «Газпром межрегионгаз Курган» хочет взыскать с департамента финансов Курганской области убытки, связанные с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате газоснабжения за май 2022 года. Иск на сумму порядка 750 тысяч рублей поступил в арбитражный суд Курганской области.

«ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Курганской области в лице Департамента финансов Курганской области о взыскании за счет казны убытков, связанных с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг (газоснабжение) за период с 01.05.2022 по 31.05.2022. Всего 743 138 руб. 33 коп., и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 863 руб.», — говорится в документах арбитражного суда.

Суд постановил принять исковое заявление к производству. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Минфин РФ, Управление казначейства по Курганской области и главное управление соцзащиты населения региона. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.

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ООО «Газпром межрегионгаз Курган» хочет взыскать с департамента финансов Курганской области убытки, связанные с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате газоснабжения за май 2022 года. Иск на сумму порядка 750 тысяч рублей поступил в арбитражный суд Курганской области. «ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Курганской области в лице Департамента финансов Курганской области о взыскании за счет казны убытков, связанных с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг (газоснабжение) за период с 01.05.2022 по 31.05.2022. Всего 743 138 руб. 33 коп., и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 863 руб.», — говорится в документах арбитражного суда. Суд постановил принять исковое заявление к производству. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Минфин РФ, Управление казначейства по Курганской области и главное управление соцзащиты населения региона. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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