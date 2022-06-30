Дочка «Газпрома» требует с курганских властей деньги льготников

01 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Курганские власти задолжали дочке Газпрома деньги за газоснабжение многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ООО «Газпром межрегионгаз Курган» хочет взыскать с департамента финансов Курганской области убытки, связанные с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате газоснабжения за май 2022 года. Иск на сумму порядка 750 тысяч рублей поступил в арбитражный суд Курганской области. «ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Курганской области в лице Департамента финансов Курганской области о взыскании за счет казны убытков, связанных с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг (газоснабжение) за период с 01.05.2022 по 31.05.2022. Всего 743 138 руб. 33 коп., и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 863 руб.», — говорится в документах арбитражного суда. Суд постановил принять исковое заявление к производству. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Минфин РФ, Управление казначейства по Курганской области и главное управление соцзащиты населения региона. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

ООО «Газпром межрегионгаз Курган» хочет взыскать с департамента финансов Курганской области убытки, связанные с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате газоснабжения за май 2022 года. Иск на сумму порядка 750 тысяч рублей поступил в арбитражный суд Курганской области. «ООО „Газпром межрегионгаз Курган“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Курганской области в лице Департамента финансов Курганской области о взыскании за счет казны убытков, связанных с предоставлением льгот многодетным семьям по оплате коммунальных услуг (газоснабжение) за период с 01.05.2022 по 31.05.2022. Всего 743 138 руб. 33 коп., и расходов по оплате государственной пошлины в размере 17 863 руб.», — говорится в документах арбитражного суда. Суд постановил принять исковое заявление к производству. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены Минфин РФ, Управление казначейства по Курганской области и главное управление соцзащиты населения региона. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля.