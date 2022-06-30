Курганца, совращавшего детей, признали больным

Экспертиза признала, что мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что он нуждается в принудительном лечении, сообщает региональное следственное управление СК.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, связанным с возможностью причинения существенного вреда себе и другим лицам, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — указано на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждалось по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении двух и более лиц). По данным следствия, в январе мужчина в одной из соцсетей познакомился с малолетним ребенком и во время переписки «совершил в отношении него развратные действия». В правоохранительные органы обратились родители потерпевшего. Позже следствию удалось установить, что мужчина причастен к еще одному аналогичному эпизоду в отношении другого ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Притобольного района Курганской области поймали ранее судимого 28-летнего мужчину, который приставал на улице к девочке. Его передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей).

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