Хакеры сорвали чемпионат, где участвовали курганские пенсионеры

Компьютерный чемпионат, в котором участвовали курганские пенсионеры, атаковали хакеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за атак хакеров сорвался финал XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором участвовала команда из Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Союзе пенсионеров России» (СПР).

«С 10 часов утра на сервер СПР начали совершаться DDoS-атаки, что привело к остановке чемпионата. Несмотря на то, что многие участники выполнили уже треть заданий, оргкомитет принял решение об остановке соревнования и его переносе», — заявил первый зампредседателя СПР Владимир Клоницкий. Точная причина сбоя пока не установлена. Организаторы предполагают, что это могли сделать хакеры, совершившие подобные атаки на вузы и госучреждения страны.

Курганскую область на финале чемпионата представляют: Алла Разумова из г. Курган, Татьяна Овчинникова из г. Куртамыш, Владимир Питер из села Прогресс и Александр Югатов из села Частоозерье. Отборочные туры проходили с апреля по июнь в 1301 муниципальном образовании страны. В финал прошли 307 участников из 10 тысяч. Помимо российских регионов на чемпионате были представлены команды от пенсионеров-соотечественников из Армении, Великобритании, Литвы, Финляндии и других стран.

Ранее URA.RU писало, что курганский геймер Леонид Вишняков обиделся на бразильцев, которые не поддержали российскую команду на международном кибер-турнире. В тот день Россия обыграла Бразилию со счетом 2:0.