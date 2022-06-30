Дом в ЯНАО остался без лифта из-за санкций

Инвалиду приходится подниматься пешком на третий этаж из-за того, что не работает лифт Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Новом Уренгое в доме, где проживает инвалид, из-за санкций не могут починить лифт. Детали, которые необходимы для замены, больше не поставляются в Россию. Об этом URA.RU сообщил технический директор «Регионтехсервис».

«Этот объект [лифт] стоит давно у нас, в 2021 году мы предлагали решение вопроса, жильцы все никак не могли провести собрание и собрать определенное количество денег. Работы капитального характера делаются не в рамках договора обслуживания. А когда пришел 2022 год все стало намного критичней, потому что производителем данного оборудования является „ORONA“ из Испании, они попали под санкции», — рассказал технический директор ООО «Регионтехсервис» Юрий Бобрицкий.

Также в компании отметили, что на сегодняшний день представительство фирмы в Москве практически не работает из-за того, что новые запчасти не поставляется в Россию. «Продаем остатки, которые остались на складе», — пояснили в компании. Именно поэтому лифт в Новом Уренгое починить не смогут.

Жители дома рассказали, что на одном из этажей проживает инвалид, у которого проблемы с ногами. «Кто-то из жильцов самостоятельно обращался и к главе города. Но ответа от них нет», — рассказал собственник.

Корреспонденты URA.RU обратились с запросом в администрацию города. В мэрии рассказали, что жилой дом сдан в эксплуатацию в 2015 году. Капремонт, согласно региональной программе, запланирован на 2038—2040 годы. «Управляющая компания „Стройдомсервис“ после обращения жителей о поломке лифта в 2021 году проводила голосование, в 2022-м — встречу с жильцами по теме переноса срока капитального ремонта лифта на более ранний. Но достаточного количества голосов ни разу набрано не было», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее правительство ЯНАО выпустило проект постановления о создании новой дирекции, которая будет контролировать такие ситуации. Дирекция будет предоставлять услуги, направленные на обеспечение содержания, эксплуатацию и обслуживание зданий.

Страны EС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая была начата 24 февраля. По словам президента РФ, подобные меры — это способ Запада отменить Россию.

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