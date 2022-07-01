01 июля 2022
30 июня 2022

В Тюмени с балкона выпала девочка-подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский 2 микрорайон, микрорайон ямальский 2, ямальский 2
Ребенок упал с 14 этажа Фото:

В Тюмени 1 июля на улице Широтной упала с балкона 14 этажа девочка-подросток, об этом сообщили очевидцы. В департаменте здравоохранения подтвердили информацию.

«Вызов поступил в 10:13, скорая прибыла в 10:21. Диагностировали смерть (она наступила еще до прибытия)», — сообщили в ведомстве изданию 72.ru.

Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области. На момент написания новости ответ ожидается.

Ранее URA писало о подобном случае. Так, в Тюмени после падения с 11 этажа погиб 16-летний подросток.

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В Тюмени 1 июля на улице Широтной упала с балкона 14 этажа девочка-подросток, об этом сообщили очевидцы. В департаменте здравоохранения подтвердили информацию. «Вызов поступил в 10:13, скорая прибыла в 10:21. Диагностировали смерть (она наступила еще до прибытия)», — сообщили в ведомстве изданию 72.ru. Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области. На момент написания новости ответ ожидается. Ранее URA писало о подобном случае. Так, в Тюмени после падения с 11 этажа погиб 16-летний подросток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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