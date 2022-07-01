В Тюмени с балкона выпала девочка-подросток

Ребенок упал с 14 этажа
В Тюмени 1 июля на улице Широтной упала с балкона 14 этажа девочка-подросток, об этом сообщили очевидцы. В департаменте здравоохранения подтвердили информацию.
«Вызов поступил в 10:13, скорая прибыла в 10:21. Диагностировали смерть (она наступила еще до прибытия)», — сообщили в ведомстве изданию 72.ru.
Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области. На момент написания новости ответ ожидается.
Ранее URA писало о подобном случае. Так, в Тюмени после падения с 11 этажа погиб 16-летний подросток.
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