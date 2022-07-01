В Тюмени с балкона выпала девочка-подросток

Ребенок упал с 14 этажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 1 июля на улице Широтной упала с балкона 14 этажа девочка-подросток, об этом сообщили очевидцы. В департаменте здравоохранения подтвердили информацию.

«Вызов поступил в 10:13, скорая прибыла в 10:21. Диагностировали смерть (она наступила еще до прибытия)», — сообщили в ведомстве изданию 72.ru.

Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Тюменской области. На момент написания новости ответ ожидается.

Ранее URA писало о подобном случае. Так, в Тюмени после падения с 11 этажа погиб 16-летний подросток.