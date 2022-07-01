Очевидцы нашли змею в Тюмени (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени обнаружили змею, которая ползала возле подъезда многоквартирного дома на улице Мельникайте, 90а. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На Мельникайте, 90а у 3 подъезда ползает змея — уж. Вот прикол, уже в городе ползают», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

Ранее URA.RU писало, что на тобольском пароме нашли гадюку. Кроме того, в Тюменской области на подростка напала ядовитая змея. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей. В тюменском регионе гадюки проснулись в апреле из-за резкого потепления.

Тюменец обнаружил змею возле подъезда Фото: Даня А. группа «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»