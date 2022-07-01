Очевидцы нашли змею в Тюмени (архивное фото)
В Тюмени обнаружили змею, которая ползала возле подъезда многоквартирного дома на улице Мельникайте, 90а. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«На Мельникайте, 90а у 3 подъезда ползает змея — уж. Вот прикол, уже в городе ползают», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.
Ранее URA.RU писало, что на тобольском пароме нашли гадюку. Кроме того, в Тюменской области на подростка напала ядовитая змея. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей. В тюменском регионе гадюки проснулись в апреле из-за резкого потепления.
Тюменец обнаружил змею возле подъезда
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