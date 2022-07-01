01 июля 2022
30 июня 2022

В Тюмени змея ползает у подъезда дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Очевидцы нашли змею в Тюмени (архивное фото) Фото:

В Тюмени обнаружили змею, которая ползала возле подъезда многоквартирного дома на улице Мельникайте, 90а. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На Мельникайте, 90а у 3 подъезда ползает змея — уж. Вот прикол, уже в городе ползают», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

Ранее URA.RU писало, что на тобольском пароме нашли гадюку. Кроме того, в Тюменской области на подростка напала ядовитая змея. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей. В тюменском регионе гадюки проснулись в апреле из-за резкого потепления.

Тюменец обнаружил змею возле подъезда
Фото:

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В Тюмени обнаружили змею, которая ползала возле подъезда многоквартирного дома на улице Мельникайте, 90а. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На Мельникайте, 90а у 3 подъезда ползает змея — уж. Вот прикол, уже в городе ползают», — выложил пост местный житель в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. Ранее URA.RU писало, что на тобольском пароме нашли гадюку. Кроме того, в Тюменской области на подростка напала ядовитая змея. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей. В тюменском регионе гадюки проснулись в апреле из-за резкого потепления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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