Жительница Ишима ушла в неизвестном направлении 2 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нуждающаяся в медицинской помощи 82-летняя Куликова (Эйда) Екатерина ушла в неизвестном направлении в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Куликова (Эйда) Екатерина Андреевна, 82 года. Город Ишим, Тюменская область. Днем 2 июля 2022 года ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз женщину видели в платье, черных колготках, клетчатом шарфе и в черных тапочках с мехом. Отмечается, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт