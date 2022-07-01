01 июля 2022
30 июня 2022

В Тюменской области пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

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Жители города во время самоизоляции. Курган , пенсионерка, парк победы, бабушка, пенсия, Жители города
Жительница Ишима ушла в неизвестном направлении 2 июля (архивное фото) Фото:

Нуждающаяся в медицинской помощи 82-летняя Куликова (Эйда) Екатерина ушла в неизвестном направлении в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Куликова (Эйда) Екатерина Андреевна, 82 года. Город Ишим, Тюменская область. Днем 2 июля 2022 года ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз женщину видели в платье, черных колготках, клетчатом шарфе и в черных тапочках с мехом. Отмечается, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59.

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Нуждающаяся в медицинской помощи 82-летняя Куликова (Эйда) Екатерина ушла в неизвестном направлении в Ишиме (Тюменская область). Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Куликова (Эйда) Екатерина Андреевна, 82 года. Город Ишим, Тюменская область. Днем 2 июля 2022 года ушла в неизвестном направлении», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз женщину видели в платье, черных колготках, клетчатом шарфе и в черных тапочках с мехом. Отмечается, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят позвонить по номеру 112 или связаться с инфоргом поиска Катериной по телефону 8-922-005-95-59.
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