Больше платить придется за газ, потребляемый для отопления и приготовления пищи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Стоимость газа для личных нужд тюменцев с 1 июля выросла до 5 661 рублей за тысячу кубометров. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области. Увеличение составило более 3%, или 166,5 рублей.

«С 1 июля розничная цена на газ, реализуемый населению Тюменской области, установлена в размере 5 661,54 рублей за 1 000 м³. Увеличение составило 3,03%», — рассказали URA.RU в департаменте.

Последний год стоимость тысячи кубометров газа была на 166 рублей 48 копеек дешевле. Причиной повышения власти назвали увеличение оптовых цен на данный вид топлива, а также плановую индексацию тарифа на его транспортировку.

«Розничная цена природного газа установлена единой. Стоимость не меняется, независимо от того, на какие цели потребитель использует ресурс — для приготовления пищи или для отопления», — подчеркнули в департаменте тарифной и ценовой политики.

Ранее URA.RU писало, что с 1 июля в Тюменской области выросли коммунальные тарифы. По словам губернатора региона Александра Моора, это связано с увеличением затрат на производство коммунальных ресурсов. Вместе с тем власти дали возможность большему числу тюменцев получать субсидии на оплату ЖКУ.