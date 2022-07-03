Из тюменского арбитража эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Персонал и посетителей арбитражного суда Тюменской области экстренно эвакуировали из здания. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Экстренно персонал и всех участников судебных заседаний эвакуировали. На место чрезвычайного происшествия прибыл ОМОН и скорая помощь. В данное время здание обследовано. Источника опасности не обнаружено. Арбитражный суд Тюменской области работает в прежнем режиме. Судебные заседания возобновлены», — рассказали в ведомстве.
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Персонал и посетителей арбитражного суда Тюменской области экстренно эвакуировали из здания. Поводом стало сообщение о якобы заложенной мине, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Экстренно персонал и всех участников судебных заседаний эвакуировали. На место чрезвычайного происшествия прибыл ОМОН и скорая помощь. В данное время здание обследовано. Источника опасности не обнаружено. Арбитражный суд Тюменской области работает в прежнем режиме. Судебные заседания возобновлены», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что 6 июня из здания Тюменского государственного университета были эвакуированы студенты и преподаватели. На электронную почту вуза пришло письмо с угрозой о минировании.