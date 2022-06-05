05 июня 2022
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В Тюмени эвакуировали студентов и преподавателей университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, омон, эвакуация
Студентов и персонал ТюмГУ эвакуировали из административного здания университета на Володарского, 6 Фото:

Сегодня утром студентов и преподавателей Тюменского государственного университета эвакуировали из административного корпуса вуза после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Из здания были эвакуированы 140 человек. Людей из ТюмГУ вывели еще до приезда полиции и Росгвардии. Охрана вуза в этом плане сработала четко и слаженно. Предварительная причина эвакуации — сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе ТюмГУ подтвердили факт эвакуации. «На официальную почту университета пришло электронное письмо с угрозой минирования здания по ул. Володарского, 6. Сотрудники корпуса были своевременно оповещены и эвакуированы в сквер Борцов Революции. Были приглашены сотрудники правоохранительных органов и кинологическая служба. Угроза не подтвердилась», — сообщили там URA.RU.

В УМВД по Тюменской области URA.RU добавили, что силовики не нашли в здании вуза предметов, опасных для жизни. «В ходе обследования здания, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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Сегодня утром студентов и преподавателей Тюменского государственного университета эвакуировали из административного корпуса вуза после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из здания были эвакуированы 140 человек. Людей из ТюмГУ вывели еще до приезда полиции и Росгвардии. Охрана вуза в этом плане сработала четко и слаженно. Предварительная причина эвакуации — сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ТюмГУ подтвердили факт эвакуации. «На официальную почту университета пришло электронное письмо с угрозой минирования здания по ул. Володарского, 6. Сотрудники корпуса были своевременно оповещены и эвакуированы в сквер Борцов Революции. Были приглашены сотрудники правоохранительных органов и кинологическая служба. Угроза не подтвердилась», — сообщили там URA.RU. В УМВД по Тюменской области URA.RU добавили, что силовики не нашли в здании вуза предметов, опасных для жизни. «В ходе обследования здания, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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