В Тюмени эвакуировали студентов и преподавателей университета

06 июня 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Студентов и персонал ТюмГУ эвакуировали из административного здания университета на Володарского, 6 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сегодня утром студентов и преподавателей Тюменского государственного университета эвакуировали из административного корпуса вуза после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из здания были эвакуированы 140 человек. Людей из ТюмГУ вывели еще до приезда полиции и Росгвардии. Охрана вуза в этом плане сработала четко и слаженно. Предварительная причина эвакуации — сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ТюмГУ подтвердили факт эвакуации. «На официальную почту университета пришло электронное письмо с угрозой минирования здания по ул. Володарского, 6. Сотрудники корпуса были своевременно оповещены и эвакуированы в сквер Борцов Революции. Были приглашены сотрудники правоохранительных органов и кинологическая служба. Угроза не подтвердилась», — сообщили там URA.RU. В УМВД по Тюменской области URA.RU добавили, что силовики не нашли в здании вуза предметов, опасных для жизни. «В ходе обследования здания, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Сегодня утром студентов и преподавателей Тюменского государственного университета эвакуировали из административного корпуса вуза после сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из здания были эвакуированы 140 человек. Людей из ТюмГУ вывели еще до приезда полиции и Росгвардии. Охрана вуза в этом плане сработала четко и слаженно. Предварительная причина эвакуации — сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе ТюмГУ подтвердили факт эвакуации. «На официальную почту университета пришло электронное письмо с угрозой минирования здания по ул. Володарского, 6. Сотрудники корпуса были своевременно оповещены и эвакуированы в сквер Борцов Революции. Были приглашены сотрудники правоохранительных органов и кинологическая служба. Угроза не подтвердилась», — сообщили там URA.RU. В УМВД по Тюменской области URA.RU добавили, что силовики не нашли в здании вуза предметов, опасных для жизни. «В ходе обследования здания, предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — пояснили агентству в пресс-службе УМВД по Тюменской области.