Московская компания взыскала миллионный долг у властей ЯНАО

ГКУ Дирекция дорожного хозяйства« отказалась платить за работу ООО „ТД ‚Д-Марк‘ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО не заплатила два миллиона компании из Москвы «ТД «Д-Марк». Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, компания выполняла работы по оказанию авторского надзора на строительстве участка автомобильно дороги Сургут — Салехард.

«Арбитражный суд ЯНАО в составе судьи Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Севли И.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью „ТД ‚Д-Марк‘ к государственному казенному учреждению ‚Дирекция дорожного хозяйства‘ Ямало-Ненецкого автономного округа о взыскании 2 224 285 рублей 84 копеек. Суд решил: исковые требования общества с ограниченной ответственностью ‚ТД ‚Д-Марк‘ удовлетворить“, — говорится в тексте судебного решения.

Департамент транспорта ЯНАО сообщил в суде, что причиной для отказа оплаты за работу послужило, то что ООО «ТД „Д-Марк“ не предоставила заказчику исправленную исполнительную документацию. Однако суд принял решение взыскать с ГКУ Дирекция дорожного хозяйства» 2,2 миллиона рубелей в качестве задолженности за выполенные работы.

Договор между ГКУ Дирекция дорожного хозяйства« и ООО „ТД ‚Д-Марк‘ был заключен 22 мая 2020 года за 2,7 млн рублей. Московская компания предоставила в суде справку о стоимости выполненных работ и затрат, заключение приемочной комиссии которые повлияли на решение суда.

Агентство обратилось за комментарием в правительство ЯНАО, а также в ООО «ТД «Д-Марк». На момент публикации ответы небыли получены.

Ранее URA.RU сообщало, что Губкинское муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис» не заплатило московскому подрядчику ООО «Фаворит» за ремонт тротуаров. Компания из Москвы намерена взыскать с заказчика задолженность в сумме 5,6 миллиона рублей.

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