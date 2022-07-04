Убийце тюменских пенсионеров вынесли приговор

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на 20 лет в колонию строгого режима посадят 42-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве пенсионеров с особой жестокостью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский областной суд вынес приговор ранее судимому 42-летнему Максиму Усову, который обвинялся в разбое и двойном убийстве с особой жестокостью пенсионеров в селе Омутинское. С учетом рецидива, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием в колонии строгого режима и частично удовлетворил материальный иск родственников одного из потерпевших в 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, день для нападения был выбран преступником заранее. Он знал, что пожилые люди должны были получить пенсию. Усов, вооружившись металлической арматурой, пришел к ним домой и сначала накинулся на хозяйку дома. Он нанес ей несколько ударов по голове. Затем добрался до ее сожителя. При задержании преступник признал свою вину и содействовал следствию.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском селе были найдены трупы пенсионеров. Преступником оказался ранее судимый мужчина, который был знаком с пожилыми людьми.