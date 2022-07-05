Проректора таможенной академии подозревают в наркоторговле

В Подмосковье задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками.
«Сотрудники СЭБ ФСБ и СК задержали Залима Керефова прямо на рабочем месте. Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере», — отмечает telegram-канал 112.
Речь идет о сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. На данный момент в учебном заведении проходят обыски, передает MK.RU. Официально информация пока не подтверждена и не опровергнута, добавляет «Царьград».
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В Подмосковье задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками. «Сотрудники СЭБ ФСБ и СК задержали Залима Керефова прямо на рабочем месте. Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере», — отмечает telegram-канал 112. Речь идет о сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. На данный момент в учебном заведении проходят обыски, передает MK.RU. Официально информация пока не подтверждена и не опровергнута, добавляет «Царьград».