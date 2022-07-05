Проректора таможенной академии подозревают в наркоторговле

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Задержанного подозревают в торговле наркотиками Фото:

В Подмосковье задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками.

«Сотрудники СЭБ ФСБ и СК задержали Залима Керефова прямо на рабочем месте. Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере», — отмечает telegram-канал 112.

Речь идет о сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. На данный момент в учебном заведении проходят обыски, передает MK.RU. Официально информация пока не подтверждена и не опровергнута, добавляет «Царьград».

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В Подмосковье задержали проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его подозревают в торговле наркотиками. «Сотрудники СЭБ ФСБ и СК задержали Залима Керефова прямо на рабочем месте. Он обвиняется в торговле наркотиками в особо крупном размере», — отмечает telegram-канал 112. Речь идет о сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. На данный момент в учебном заведении проходят обыски, передает MK.RU. Официально информация пока не подтверждена и не опровергнута, добавляет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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