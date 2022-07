Курганский театр уедет с уличным спектаклем о гуманоиде в Крым

Курганский театр кукол «Гулливер» покажет уличный спектакль в Крыму Фото: Екатерина Сычкова Курганский театр кукол «Гулливер» выступит с представлением «Made In Ural», описывающем историю гуманоида, на фестивале уличных спектаклей «Таврида.АРТ». Об этом рассказали организаторы арт-кластера крымского фестиваля. «Спектакль «Made in Ural», основанный на городской легенде о Кыштымском карлике, представит курганский театр кукол «Гулливер», — сообщает пресс-служба. Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа. Артисты из Кургана покажут свой уличный перфоманс в специальном разделе арт-парка «Таврида». Также театральные представления устроят труппы из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Спектакли пройдут для гостей «Тавриды» на фоне арт-объектов. По мнению организаторов, шоу театра «Гулливер» демонстрирует «широту русской натуры, которую не захочется променять даже на путешествие в космос». Необычную постановку впервые показали в Кургане в 2021 году. Спектакль «Made in Ural» рассказывает историю кыштымского карлика, найденного в Челябинской области в 90-е годы прошлого века. Местные жители полагают, что это было инопланетное существо.

