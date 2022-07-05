05 июля 2022

На «курганской Рублевке» повара ресторана поймали с мефедроном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, полиция, арест
У злоумышленника нашли более трех грамм синтетического наркотика Фото:

Курганские полицейские задержали повара ресторана в Кетовском районе. В ходе обыска у 24-летнего мужчины был обнаружен синтетический наркотик — мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на трассе „Иртыш“ сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области задержан 24-летний повар ресторана „Мир суши“, в кармане брюк которого оперативники обнаружили пакет с запрещенным веществом. По заключению экспертов, содержащийся в нем порошок является мефедроном массой 3,2 грамма. „Закладку“ задержанный забрал в лесном массиве в Кетовском районе и направлялся в город», — написано на сайте ведомства.

В настоящее время в отношении ранее судимого за аналогичное преступление жителя Кургана возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что на курганской трассе экипаж ДПС задержал молодого человека с мефедроном. В ходе личного досмотра в автомобиле у злоумышленника было обнаружено и изъято более одного грамма грамма синтетического наркотика. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Курганские полицейские задержали повара ресторана в Кетовском районе. В ходе обыска у 24-летнего мужчины был обнаружен синтетический наркотик — мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий на трассе „Иртыш“ сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области задержан 24-летний повар ресторана „Мир суши“, в кармане брюк которого оперативники обнаружили пакет с запрещенным веществом. По заключению экспертов, содержащийся в нем порошок является мефедроном массой 3,2 грамма. „Закладку“ задержанный забрал в лесном массиве в Кетовском районе и направлялся в город», — написано на сайте ведомства. В настоящее время в отношении ранее судимого за аналогичное преступление жителя Кургана возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о том, что на курганской трассе экипаж ДПС задержал молодого человека с мефедроном. В ходе личного досмотра в автомобиле у злоумышленника было обнаружено и изъято более одного грамма грамма синтетического наркотика. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...