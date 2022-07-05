На «курганской Рублевке» повара ресторана поймали с мефедроном

У злоумышленника нашли более трех грамм синтетического наркотика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские задержали повара ресторана в Кетовском районе. В ходе обыска у 24-летнего мужчины был обнаружен синтетический наркотик — мефедрон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на трассе „Иртыш“ сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области задержан 24-летний повар ресторана „Мир суши“, в кармане брюк которого оперативники обнаружили пакет с запрещенным веществом. По заключению экспертов, содержащийся в нем порошок является мефедроном массой 3,2 грамма. „Закладку“ задержанный забрал в лесном массиве в Кетовском районе и направлялся в город», — написано на сайте ведомства.

В настоящее время в отношении ранее судимого за аналогичное преступление жителя Кургана возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотиков. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о том, что на курганской трассе экипаж ДПС задержал молодого человека с мефедроном. В ходе личного досмотра в автомобиле у злоумышленника было обнаружено и изъято более одного грамма грамма синтетического наркотика. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.