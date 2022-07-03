03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Экипаж ДПС Кургана задержал молодого человека с мефедроном

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, гаи, патруль дпс, дпс
Бдительность полицейских в ночное время помогла задержать нарушителя Фото:

Сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего жителя Кургана, у которого обнаружили синтетический наркотик. Его молодой человек хранил для личного употребления без цели сбыта, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В городе Кургане экипажем дорожно-патрульной службы задержан 27-летний несудимый житель города. В ходе личного досмотра в автомобиле у злоумышленника обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон общим весом 1,07 грамма», — написано на сайте ведомства.

Автоинспекторы обнаружили подозрительное транспортное средство обочине автодороги «Иртыш». Его владелец с фонариком в это время был неподалеку в лесу. Полицейские установили наблюдение за автомобилем. Спустя непродолжительное время злоумышленник продолжил движение, после чего был задержан.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Максимальная санкция, грозящая мужчине — лишение свободы на срок до 3 лет.

О том, что житель Курганской области приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, но попался с наркотиками, которые по версии правоохранителей он приобрел для «личного употребления», URA.RU сообщало ранее. 24-летнего мужчину задержали полицейские.

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Сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего жителя Кургана, у которого обнаружили синтетический наркотик. Его молодой человек хранил для личного употребления без цели сбыта, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В городе Кургане экипажем дорожно-патрульной службы задержан 27-летний несудимый житель города. В ходе личного досмотра в автомобиле у злоумышленника обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон общим весом 1,07 грамма», — написано на сайте ведомства. Автоинспекторы обнаружили подозрительное транспортное средство обочине автодороги «Иртыш». Его владелец с фонариком в это время был неподалеку в лесу. Полицейские установили наблюдение за автомобилем. Спустя непродолжительное время злоумышленник продолжил движение, после чего был задержан. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Максимальная санкция, грозящая мужчине — лишение свободы на срок до 3 лет. О том, что житель Курганской области приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, но попался с наркотиками, которые по версии правоохранителей он приобрел для «личного употребления», URA.RU сообщало ранее. 24-летнего мужчину задержали полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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