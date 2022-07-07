В курганском правительстве рассказали о дефиците чиновников

В правительстве Курганской области существует дефицит сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области дефицит чиновников составляет не более 20% от общего числа сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«В правительстве периодически появляются вакантные должности. Их количество, как правило, составляет не более 20% от общей численности. Формирование профессионального кадрового состава реализуется на постоянной основе», — уточнили в ведомстве.

Отбор кандидатов на свободные посты проводят в рамках конкурсов. Информацию о них публикуют на сайте правительства и в Единой информационной системе управления кадровым составом госслужбы.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Курганской области второй год не могут найти желающих на должность управляющего делами. В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ не хватает начальников отделов. В структуру требуются семь человек на руководящие должности. Существует кадровый дефицит в департаменте агропромышленного комплекса.