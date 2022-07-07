Курганец рассказал о друге, который мог финансировать террористов

08 июля 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге судят курганца, которого обвиняют в перечислении средств террористам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге проходит суд над жителем Курганской области, которого подозревают в финансировании запрещенной в России террористической организации. В беседе с URA.RU друг подсудимого озвучил подробности из жизни товарища. «Мы дружили с ним со школы, он всегда был тихим и спокойным, легко поддавался чужому влиянию. Однажды он хотел сменить российский паспорт на документ гражданина СССР, планировал вступить в организацию активистов, которые считают незаконным развал Советского Союза», — рассказал URA.RU друг подозреваемого по имени Андрей. По словам мужчины, он не придал значения, когда его товарищ начал увлекаться запрещенной в РФ тематикой, публиковать соответствующие посты в соцсетях и общаться с террористами. «Некоторые друзья и члены семьи до сих пор не верят, что такое могло произойти, другие понимают, что он поступил неправильно. Что касается меня, то я не могу поддерживать его психологически, сейчас он закрыт, я с ним не общаюсь», — говорит Андрей. Ранее URA.RU писало, что еще в октябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали 14 россиян, причастных к финансированию запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», среди задержанных был и житель Курганской области. На сегодняшний день дело курганца рассматривают в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Екатеринбурге проходит суд над жителем Курганской области, которого подозревают в финансировании запрещенной в России террористической организации. В беседе с URA.RU друг подсудимого озвучил подробности из жизни товарища. «Мы дружили с ним со школы, он всегда был тихим и спокойным, легко поддавался чужому влиянию. Однажды он хотел сменить российский паспорт на документ гражданина СССР, планировал вступить в организацию активистов, которые считают незаконным развал Советского Союза», — рассказал URA.RU друг подозреваемого по имени Андрей. По словам мужчины, он не придал значения, когда его товарищ начал увлекаться запрещенной в РФ тематикой, публиковать соответствующие посты в соцсетях и общаться с террористами. «Некоторые друзья и члены семьи до сих пор не верят, что такое могло произойти, другие понимают, что он поступил неправильно. Что касается меня, то я не могу поддерживать его психологически, сейчас он закрыт, я с ним не общаюсь», — говорит Андрей. Ранее URA.RU писало, что еще в октябре 2021 года сотрудники ФСБ задержали 14 россиян, причастных к финансированию запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», среди задержанных был и житель Курганской области. На сегодняшний день дело курганца рассматривают в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге.