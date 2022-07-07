Выгоднее всего покупать ингредиенты для окрошки в Ашане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость продуктов для традиционного летнего блюда «Окрошки» в тюменских магазинах разнится почти в два раза. URA.RU сделало подборку, где и за сколько тюменцы смогут приобрести все необходимые продукты. Сравнивались цены магазинов «Магнит»,«Ашан», Metro и служба доставки «Самокат».

Набор продуктов для окрошки включает в себя, картофель, колбасу, лук, огурцы, яйца, кефир или квас. Найти их можно на прилавках любого продуктового магазина, но цена на наборы будет отличаться. Дешевле всего приготовить окрошку из продуктов, купленных в магазине «Ашан». Там стоимость набора будет начинаться от 322 рублей, если суп на кефире и от 324, если на квасе.

На втором месте находится магазин «Магнит». Цена за корзину продуктов для окрошки с кефиром там начинается от 354 рублей, а с квасом от 388.

На десять рублей выше стоимость ингредиентов для летнего супа в магазинах сети Metro. Окрошка на кефире обойдется покупателю в 380 рублей, а на квасе 393 рубля.

Дороже всего приобретать набор продуктов для окрошки оказалось с помощью службы доставки «Самокат». Там цена минимальная цена корзины продуктов для приготовления холодного супа с кефиром составит 535 рублей, а с квасом аж 581, что почти в два раза дороже, чем в магазине «Ашан».

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени выросли цены на борщевой набор. Средняя стоимость набора для приготовления супа составляет примерно 280 рублей.

Фото: URA.RU