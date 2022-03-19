Средняя цена для приготовления борща в Тюмени 280 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Согласно ценникам в продуктовых сетях «Магнит», «Пятерочка», «Монетка» и «Лента» по Тюмени средняя стоимость набора для приготовления борща составит примерно 280 рублей. Однако, расторопные покупатели могут сэкономить до 30% на покупке.

Вегетарианский борщевой набор включает в себя капусту, картофель, морковь, лук и свеклу. Найти эти продукты можно на прилавках каждого продуктового магазина, разница будет лишь в цене. Так самая низкая стоимость на набор для борща в магазинах «Пятерочка». Она составляет 235 рублей. В сети магазинов «Магнит» стоимость выйдет примерно 258 рублей, в «Монетке» — 264 рубля. Самой высокой оказалась цена в гипермаркете «Лента» — 311 рублей. Особенно стоимость разнится на морковь, она варьируется от 54 до 81 рубля за килограмм.

Ранее URA.RU сообщало о повышении цен на молочную продукцию в Тюменской области. Рост цен связан с тем, что многие крупные компании решили приостановить свою деятельность на территории РФ. Представители западных стран, объясняют введение таких санкций тем, что хотят нанести удар по экономике России. Сам Владимир Путин заявил, что такие действия вредят гражданам РФ, поэтому их можно расценивать как признаки войны с помощью экономических средств.

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