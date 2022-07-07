Губернатор выделил деньги на постройку дома тюменскому священнику

Дом построят в селе Черном Вагайского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На постройку нового дома для семьи многодетного священника губернатор Тюменской области поручил выделить деньги из бюджета области. Об этом Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. В семье священнослужителя 11 детей.

«Поручил выделить из областного бюджета главе семьи, священнику Владимиру Климову, материальную помощь. Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом», — поделился губернатор.

Дом площадью 120 квадратных метров планируют построить в селе Черном Вагайского района. Он должен быть готов уже к концу 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени хотят разрешить многодетным семьям тратить деньги от властей на покупку земли. Такую льготу хотят внести в постановление правительства области.