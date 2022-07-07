07 июля 2022

Губернатор выделил деньги на постройку дома тюменскому священнику

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Иоанно-Введенский монастырь. Тобольск, купола храма, крест, храм, тобольск, тобольский кремль
Дом построят в селе Черном Вагайского района Фото:

На постройку нового дома для семьи многодетного священника губернатор Тюменской области поручил выделить деньги из бюджета области. Об этом Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. В семье священнослужителя 11 детей.

«Поручил выделить из областного бюджета главе семьи, священнику Владимиру Климову, материальную помощь. Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом», — поделился губернатор.

Дом площадью 120 квадратных метров планируют построить в селе Черном Вагайского района. Он должен быть готов уже к концу 2022 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени хотят разрешить многодетным семьям тратить деньги от властей на покупку земли. Такую льготу хотят внести в постановление правительства области.

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На постройку нового дома для семьи многодетного священника губернатор Тюменской области поручил выделить деньги из бюджета области. Об этом Александр Моор рассказал в своем telegram-канале. В семье священнослужителя 11 детей. «Поручил выделить из областного бюджета главе семьи, священнику Владимиру Климову, материальную помощь. Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом», — поделился губернатор. Дом площадью 120 квадратных метров планируют построить в селе Черном Вагайского района. Он должен быть готов уже к концу 2022 года. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени хотят разрешить многодетным семьям тратить деньги от властей на покупку земли. Такую льготу хотят внести в постановление правительства области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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