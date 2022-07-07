Курганский губернатор выделит деньги на снос сельских домов

08 июля 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области будут сносить ветхие дома под участки для ИЖС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков пообещал выделить средства на разбор и вывоз ветхих сельских домов для предоставления бесплатных участков под ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Три года назад приняли законы о предоставлении в селах земельных участков под ИЖС и ЛПХ без торгов, с переходом в собственность после рождения ребенка либо строительства дома. <…> Сейчас же районам и округам доводятся средства на найм людей и техники для разбора и вывоза старых развалившихся сараев и избушек, расчистки таких участков», — сообщил Шумков. Также он рассказал, что муниципальным образованиям региона удалось оформить 4 000 таких участков. По словам губернатора, эти усилия властей направлены на то, чтобы курганцы, пожелавшие получить в собственность участок, могли рассчитывать на расчищенный участок с инфраструктурой. Также будущие собственники не должны встретить проблем с оформлением документов на выбранную землю. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области анонсировал изменение льготных условий при покупке квартиры. Поддержка правительства региона при покупке квартиры в малоэтажной застройке составляет до 500 тысяч рублей. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Глава Курганской области Вадим Шумков пообещал выделить средства на разбор и вывоз ветхих сельских домов для предоставления бесплатных участков под ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Три года назад приняли законы о предоставлении в селах земельных участков под ИЖС и ЛПХ без торгов, с переходом в собственность после рождения ребенка либо строительства дома. <…> Сейчас же районам и округам доводятся средства на найм людей и техники для разбора и вывоза старых развалившихся сараев и избушек, расчистки таких участков», — сообщил Шумков. Также он рассказал, что муниципальным образованиям региона удалось оформить 4 000 таких участков. По словам губернатора, эти усилия властей направлены на то, чтобы курганцы, пожелавшие получить в собственность участок, могли рассчитывать на расчищенный участок с инфраструктурой. Также будущие собственники не должны встретить проблем с оформлением документов на выбранную землю. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области анонсировал изменение льготных условий при покупке квартиры. Поддержка правительства региона при покупке квартиры в малоэтажной застройке составляет до 500 тысяч рублей.